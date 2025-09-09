Le Qatar condamne fermement une frappe israélienne sur des domiciles de leaders du Hamas à Doha

Le Qatar a vivement réagi ce mardi à une série d’explosions survenues dans la capitale Doha, qualifiant l’attaque d'”israélienne” et la condamnant comme une “attaque lâche”. Selon les autorités qataries, les frappes ont visé des immeubles résidentiels abritant des membres du bureau politique du Hamas, le mouvement islamiste palestinien.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed al-Ansari, a publié un communiqué sur la plateforme X (anciennement Twitter) pour exprimer la position ferme de Doha. « L’État du Qatar condamne fermement l’attaque lâche menée par Israël qui a visé des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas », a-t-il écrit, soulignant que cette action constitue une violation flagrante de la souveraineté qatarie. Des explosions ont été entendues dans le centre de Doha, et de la fumée a été observée dans le ciel, tandis que la police locale a immédiatement bouclé la zone pour sécuriser les lieux.

De son côté, l’armée israélienne a revendiqué l’opération, affirmant avoir mené une frappe “précise” contre la “haute direction” du Hamas. Selon un communiqué officiel, les forces israéliennes, en coordination avec le service de renseignement intérieur Shin Bet, ont visé un complexe où se réunissait une délégation de négociateurs du Hamas. Ces derniers étaient en discussions sur une proposition de cessez-le-feu à Gaza, une initiative attribuée au président américain Donald Trump. Israël n’a pas précisé si des victimes ont été recensées, mais le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahu a déclaré que l’État hébreu assume “l’entière responsabilité” de l’action, menée “de manière indépendante”.

Des journalistes sur place, dont ceux de la chaîne qatarie Al Jazeera, ont rapporté que l’attaque a touché des bâtiments résidentiels, sans détails immédiats sur l’ampleur des dégâts ou le bilan humain. Pour l’heure, il reste inconnu si des hauts responsables du Hamas ont été touchés ou tués.

La condamnation qatarie n’a pas tardé et s’inscrit dans un contexte tendu où Doha joue un rôle central de médiateur dans le conflit israélo-palestinien. Le Qatar héberge depuis des années le bureau politique du Hamas et facilite les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza ainsi que la libération d’otages, comme l’a rappelé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Guterres a lui-même dénoncé une “violation flagrante” de la souveraineté du Qatar, appelant à une enquête internationale.

En Israël, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a salué l’opération, déclarant que “les terroristes n’auront aucune immunité où qu’ils se trouvent”. Il a félicité l’armée et le Shin Bet pour leur exécution. L’Iran, principal soutien régional du Hamas, a condamné les frappes comme une atteinte aux normes internationales et à la souveraineté qatarie. Le Jihad islamique palestinien, allié du Hamas à Gaza, a qualifié l’attaque de “crime flagrant” violant les droits humains.

L’ambassade des États-Unis au Qatar a recommandé à ses ressortissants de rester à l’abri, tandis que des mesures de sécurité ont été renforcées dans la capitale.

Cette frappe intervient près de deux ans après l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas contre Israël, qui avait déclenché une guerre dévastatrice à Gaza. Depuis, Israël a systématiquement éliminé plusieurs chefs du mouvement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enclave palestinienne, dans une stratégie d’affaiblissement de sa direction. Le Qatar, allié des États-Unis et hôte de bases militaires américaines, maintient des relations complexes avec Israël tout en soutenant les causes palestiniennes, ce qui le place au cœur des médiations régionales.

Alors que les négociations pour un cessez-le-feu patinent, cet incident risque d’aggraver les tensions et de compliquer les efforts diplomatiques. Doha a déjà averti que de telles actions pourraient miner la confiance dans les processus de paix. Les autorités qataries n’ont pas encore annoncé de mesures de rétorsion, mais l’affaire pourrait avoir des répercussions sur les relations bilatérales avec Israël.