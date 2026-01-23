Publication raciste sur les réseaux sociaux : l’Université de Casablanca renvoie une professeure

L’Université Internationale de Casablanca (UIC) a publié, le 22 janvier 2026, un communiqué officiel dans lequel elle présente ses excuses à sa communauté et au public, à la suite de propos jugés choquants tenus récemment par une enseignante sur ses réseaux sociaux personnels.

Bien que ces déclarations aient été faites en dehors de tout cadre institutionnel, l’université affirme assumer sa responsabilité morale en tant qu’établissement académique. Après un examen rigoureux des faits, une décision ferme et définitive a été prise conformément au code de conduite et à la réglementation en vigueur. L’enseignante concernée n’exerce désormais plus aucune fonction au sein de l’établissement.

L’UIC réaffirme son attachement aux valeurs de respect, de dignité humaine, de diversité et de vivre-ensemble. Elle indique avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des activités dans un environnement serein, sûr et respectueux, tout en appelant à l’apaisement et au respect mutuel.