« Il m’a proposé 10 000 FCFA pour un rapport sexuel » : les aveux de B. Sylla, surpris en pleins ébats sexuels à la gare des Beaux Maraîchers

Le Commissariat d’arrondissement de Dalifort-Foirail a procédé, le 12 mars 2026, à l’interpellation de deux individus soupçonnés d’être impliqués dans une affaire d’actes contre nature présumés. Les faits se seraient déroulés au niveau de la gare routière des Beaux Maraîchers, selon des sources sécuritaires.

D’après les premières informations recueillies, le premier individu affirme que le second se serait présenté dans un bus en panne utilisé comme dortoir temporaire par certains occupants de la gare. Le suspect aurait déclaré être à la recherche d’un endroit où passer la nuit.

Profitant du départ des autres occupants, il lui aurait alors proposé une relation sexuelle en contrepartie d’une somme de 10 000 francs CFA. Le plaignant soutient avoir initialement refusé cette proposition avant d’être, selon ses dires, contraint par la force. Il affirme avoir été déshabillé puis victime d’une pénétration anale.

L’incident aurait pris une tournure conflictuelle lorsque le suspect aurait refusé d’honorer le paiement promis, ce qui aurait attiré l’attention du dispositif de sécurité en poste à la gare routière.

De son côté, le second individu rejette catégoriquement les accusations portées contre lui. Il affirme ne pas avoir passé la nuit dans le hangar évoqué et nie toute implication dans les faits dénoncés.

Toutefois, un témoin oculaire a livré une version différente aux enquêteurs. Celui-ci a déclaré que le mis en cause s’était effectivement présenté sur les lieux le 6 mars 2026 afin de solliciter un hébergement. Le témoin affirme l’avoir autorisé à s’installer et indique l’avoir retrouvé endormi sur place le lendemain matin, le 7 mars 2026, contredisant ainsi ses déclarations sur son absence des lieux.

Face aux déclarations contradictoires et au témoignage recueilli, les deux individus ont été conduits au siège du commissariat pour les besoins de l’enquête. À l’issue de la procédure, ils ont été déférés devant le parquet compétent, qui devra déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.