Propos polémiques: CRDP-50 sort de sa réserve et se décharge sur Maïmouna Ndour Faye

Le Cadre de réflexion démocratique et patriotique (CRDP-50) est monté au créneau ce mardi. Dans un communiqué officiel, l’organisation condamne fermement les propos de la journaliste Maïmouna Ndour Faye, jugés attentatoires à la cohésion nationale.

L’origine de la polémique remonte à une émission diffusée la veille sur la 7TV. Selon le CRDP-50, Maïmouna Ndour Faye y aurait assimilé le régime actuel à un « pouvoir sérère », tout en tenant des propos jugés stigmatisants à l’égard de cette communauté.

Pour le collectif, ces affirmations sont non seulement « graves et irresponsables , mais elles heurtent frontalement les principes de la République”, dénonce-t-il.

Le CRDP-50 rappelle que l’État sénégalais se fonde sur l’égalité citoyenne, sans distinction d’origine ou d’ethnie. De tels discours, poursuit le collectif, “nourrissent des clivages identitaires artificiels et fragilisent le vivre-ensemble sénégalais”.

Le communiqué insiste sur une ligne rouge à ne pas franchir : le débat politique ne doit, en aucun cas, dériver vers l’essentialisation du pouvoir ou la stigmatisation communautaire. « La République du Sénégal n’est ni ethnique ni clanique. Elle doit demeurer une et indivisible », martèle l’organisation.

Les régulateurs interpellés

Face à ce qu’il qualifie de « dérive », le CRDP-50 a lancé un appel solennel aux instances de régulation, dont le CNRA (Conseil national de régulation de l’audiovisuel), le CORED (Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie). L’organisation leur demande d’exercer leur mission de veille et, si nécessaire, de prendre les sanctions prévues par les textes en vigueur. L’objectif est de protéger l’espace public de tout discours pouvant menacer la paix sociale.

En conclusion, le CRDP-50 réitère son engagement pour un débat d’idées sain, fondé sur les programmes politiques et le respect mutuel de toutes les composantes de la nation.