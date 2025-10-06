L’affaire impliquant Mamadou Sy Tounkara, économiste et analyste politique, continue de faire des vagues dans l’opinion publique sénégalaise. Accusé de diffusion de fausses nouvelles relatives à la proposition de loi visant à criminaliser l’homosexualité, Tounkara a vu son dossier judiciaire prendre une nouvelle tournure. Lors d’une audience récente, le juge a décidé de renvoyer l’affaire au 12 novembre 2025, afin de permettre la comparution de l’intéressé. Ce report intervient dans un contexte de tensions vives autour d’un sujet hautement sensible pour la société sénégalaise.

Tout a commencé en août 2025, lorsque Mamadou Sy Tounkara a publié une analyse détaillée sur les réseaux sociaux et dans la presse, affirmant que la proposition de loi criminalisant l’homosexualité avait été tacitement rejetée par le Bureau de l’Assemblée nationale. Selon Tounkara, en vertu de l’article 60 du règlement intérieur de l’Assemblée, l’absence de suite donnée à la proposition dans les délais impartis équivalait à un rejet sans effet juridique. Il déclarait alors : « La proposition de loi sur la criminalisation de l’homosexualité est désormais sans effet juridique ».

Suite à ces déclarations, Mamadou Sy Tounkara a été convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC) le 25 août 2025. Selon des rapports, cette convocation faisait suite à une plainte pour diffusion de fausses nouvelles, un délit puni par le Code pénal sénégalais. Tounkara a été placé en garde à vue le 26 août, une mesure qui a amplifié la polémique. Des médias comme Senego et SeneNews ont rapporté que cette action judiciaire était liée directement à ses affirmations sur la loi anti-homosexualité.

Alors que la date du 12 novembre approche, tous les regards sont tournés vers le tribunal. Mamadou Sy Tounkara, connu pour ses analyses économiques et politiques tranchantes, pourrait voir son sort scellé lors de cette audience décisive. L’issue de ce procès pourrait non seulement influencer sa carrière, mais aussi le paysage politique sénégalais autour des questions sociétales explosives.