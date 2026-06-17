L’audition d’Abdoul Aziz Diop, ancien conseiller spécial du président Macky Sall, serait imminente. Selon le quotidien Libération, le parquet de Dakar a saisi la Division spéciale de cyber-sécurité (DSC) afin qu’elle l’entende au sujet de déclarations tenues récemment lors d’une émission.
Toujours selon le journal, l’ancien conseiller s’est montré particulièrement virulent dans des propos visant le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, également leader du parti Pastef, ainsi que ses partisans.
Cette situation fait suite aux critiques d’Abdou Aziz Diop lors de l’émission « Objection » sur Sud FM le 14 juin, où il avait reproché à Ousmane Sonko son absence de « culture d’État » et dénoncé des violations constitutionnelles, notamment la modification forcée des articles L29 et L30 du Code électoral par les députés Pastef, comme relayé par senegaldirect.
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