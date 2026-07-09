Propos calomnieux, diffusion d’informations erronées : Les ex-agents de La Poste apportent des clarifications

C’est avec regret que le collectif national des ex-agents issus du plan de départ volontaire négocié du Groupe La Poste (CNAPDVN) dit avoir constaté « la diffusion d’informations erronées et de propos calomnieux par le SNTPT (Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications) concernant le plan négocié ».

Au cours d’un point de presse tenu, ce jeudi 09 juillet 2026, à Thiès, pour faire le point sur l’évolution du plan de départ négocié et apporter des clarifications sur la situation actuelle, le coordonnateur du Cnapdvn, Lamine Thior, et ses camarades, ont tenu à apporter des précisions concernant, d’abord, le plan négocié. « Ce plan est le fruit de plusieurs mois de discussions et d’arbitrages au plus haut niveau.

Il a pour seul objectif de préserver les droits de tous les agents et de sécuriser les départs volontaires dans la transparence », dit-il.

Sur les assurances, le Cnapdvn fait savoir que « contrairement aux rumeurs véhiculées, l’obtention des primes d’assurances liées au plan est finalisée et bouclée avec nos partenaires AMSA et NSIA. »

Sur les méthodes, le Collectif dit condamner « toute forme de dénigrement et de désinformation. » Ces ex-agents de La Poste indiquent que leur combat se mène dans « la vérité, la discipline et l’unité derrière notre coordonnateur».

Lamine Thior appelle l’ensemble des ex travailleurs issus de ce départ à « ne pas céder aux manipulations et à rester mobilisés derrière le cadre unique du Collectif, qui reste le seul interlocuteur crédible pour la réussite de ce plan. » Le Cnapdvn, qui, dit-il, « ne laissera aucun intérêt partisan compromettre l’avenir de nos camarades qui sont légitimement et individuellement reconvertis dans la vie professionnelle », compte utiliser tous les moyens à sa disposition pour défendre les acquis obtenus.