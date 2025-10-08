Projet Gazier GTA: Le Sénégal Au Sommet de l’Energie Régionale et Mondiale

Le Sénégal vient de confirmer sa position de puissance énergétique régionale avec l’obtention du prix de la Meilleure Stratégie de Monétisation du Gaz pour le projet transfrontalier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), décerné lors de l’African Energy Week (AEW) 2025. Cette reconnaissance vient saluer une initiative exemplaire, menée en partenariat avec la Mauritanie et impliquant activement la société nationale Petrosen, qui est fondamentale pour renforcer la sécurité énergétique, stimuler la croissance industrielle et créer des emplois locaux dans les deux pays.

​Le projet GTA, fruit d’un partenariat stratégique avec bp, Kosmos Energy et SMH (Mauritanie), a permis au Sénégal d’entrer officiellement dans le cercle des exportateurs mondiaux de GNL (gaz naturel liquéfié). La production de gaz a débuté en janvier 2025, et les exportations commerciales ont suivi en juin. Le gisement, situé à la frontière maritime, détient plus de 15 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz, avec une production annuelle prévue de 2,3 millions de tonnes de GNL, qui devrait augmenter lors des futures phases de développement.

​Au-delà de cette performance technique, GTA représente un tournant stratégique pour l’économie sénégalaise. Il alimente le marché domestique en gaz, réduisant la dépendance aux importations et dynamisant la transformation industrielle locale. De plus, il génère plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, consolidant le Sénégal comme un hub énergétique régional capable de répondre aux besoins africains et internationaux.

Récemment, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en visite sur le site avec son homologue mauritanien, Mouhamed El Gazouaninde, a réaffirmé l’engagement à maximiser les bénéfices pour l’économie locale. Comme l’a souligné un représentant du ministère du Pétrole et des Énergies, cette distinction « illustre la capacité de nos États à transformer leur potentiel naturel en richesse tangible et durable » et reconnaît le savoir-faire national porté par Petrosen. Le succès du projet GTA valide ainsi la stratégie nationale d’exploitation du gaz inscrite dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE), marquant une étape décisive vers l’indépendance énergétique.