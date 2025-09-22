Programme d’habitat social « 18M »:215 logements innovants attendus dans 24 mois

Face à la problématique de l’accès au logement, le privé s’engage aux côtés des autorités étatiques, et propose des solutions immédiates pour résorber ce gap. Samedi 20 septembre, le promoteur privé Nabil Riad, directeur du Blue City Key, a annoncé, à Diamniadio, le développement, en fin d’année, de son programme « 18M » de 215 logements érigés sur 2,33 ha.

RUFISQUE – Dans le but de garantir à chaque citoyen, sans exception, le droit fondamental à un logement décent et abordable, les autorités jugent nécessaire l’implication du secteur privé.

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, qui a pris part au lancement du programme « 18M » du Blue City Key, a estimé que le besoin annuel de logements est de 15 000 unités, alors que, a-t-il relevé, le Sénégal n’en produit que moins de 5000. Selon lui, l’État ne peut et ne doit pas porter seul ces défis titanesques.

« Notre réussite collective repose sur vous, sur l’expertise, l’innovation de la force de nos aménageurs et promoteurs privés », a-t-il affirmé. Moussa Bala Fofana s’est réjoui de cette initiative d’habitat social portée par un privé qui, d’après lui, constitue une réponse au Programme national d’accès au logement et de renouveau urbain (Pnalru).

Il a présenté le projet comme un pilier de la « dignité humaine », et de la « stabilité sociale », mais également un « puissant levier de développement économique » créateur d’emplois. « Ce que nous voulions, c’est de créer une synergie entre l’ingénierie de l’action publique, et la capacité d’innovation et d’ingénierie du secteur privé, pour au final mettre sur le marché un produit qui va parler à toutes les couches des différents composants de notre nation », a-t-il indiqué.

Le ministre demeure convaincu que le succès du Pnalru naîtra d’une mobilisation sans précédent, une alliance forte et sincère entre l’État, les collectivités territoriales, les promoteurs, les coopératives, et chaque citoyen investi dans l’avenir de notre nation. Dans cette perspective, Moussa Bala Fofana a réaffirmé que l’État ouvrira largement « ses portes aux promoteurs privés », sous réserve du respect des normes et de la législation en vigueur.

Nabil Riad, directeur du Blue City Key, dans sa présentation, est revenu sur la spécificité du programme qui sera développé en fin d’année. « Le 18M, c’est un programme d’habitat de 215 logements, dont 15 adaptés aux personnes à mobilité réduite, qui se veut innovant, avec son cadre et son environnement », a-t-il souligné.

Ce programme intègre des choix matériaux innovants dans la construction qui, selon lui, rentrent dans des programmes « éco-durables, éco-climatiques et éco-environnement ». « Ces innovations sont des alternatives aux armatures d’acier. C’est ce qui permet d’alléger le poids du bâtiment, d’amoindrir les coûts de production, et de pouvoir offrir un accès à un logement digne et décent à des coûts plus réduits », a expliqué le promoteur.

Nabil Riad ambitionne la duplication de ce programme « 18M » sur le territoire national. Selon lui, c’est ce qui pourra permettre d’avoir une industrie d’habitat et non « une solution d’habitat isolé ». Sur ce point, le ministre a encouragé vivement l’implication des collectivités territoriales et les a invitées à signer des conventions sur l’accès au logement.