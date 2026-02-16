Produits prohibés : 70 millions FCFA de faux médicaments et chanvre indien interceptés par les Douanes

Les unités des Douanes sénégalaises ont récemment mené plusieurs opérations ayant conduit à la saisie de médicaments, de produits aphrodisiaques et de chanvre indien dans les régions du Centre et du Sud-est du pays.

Selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques de la Direction générale des Douanes (DGD), les agents du poste des Douanes de Keur-Moussa, relevant de la subdivision de Kaolack, ont intercepté dans la nuit du 13 février 2026 un véhicule suspect à Colobane (département de Gossas). La fouille a permis de découvrir un important lot de médicaments, notamment des antibiotiques, antihistaminiques, antalgiques, anti-inflammatoires et produits vétérinaires. La contrevaleur de la saisie est estimée à près de 58 millions de francs CFA.

Dans la même région, la brigade commerciale de Keur-Ayib a procédé, le 6 février 2026 à Ndiba-Ndiayene (département de Nioro), à l’interpellation de deux hommes âgés de 60 et 62 ans, en possession de 15 kilogrammes de chanvre indien. La drogue était dissimulée sur leurs corps. Les mis en cause ont été arrêtés et remis aux autorités compétentes.

Au Sud-est, la brigade commerciale de Moussala, subdivision de Kédougou, a saisi le 13 février 2026 un stock de faux médicaments et de produits aphrodisiaques transportés à moto sur l’axe Kédougou–Moussala. Une perquisition dans un dépôt clandestin a permis de récupérer des produits d’une valeur estimée à 12 millions de francs CFA. Le propriétaire présumé a été arrêté et mis à la disposition de la justice.

L’Administration des Douanes réaffirme, à travers ces opérations, sa volonté de lutter contre les trafics illicites et de protéger les populations contre les produits dangereux pour la santé.