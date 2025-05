Production d’électricité: La nouvelle est tombée pour les clients de la Senelec

La Senelec informe sa clientèle qu’elle procédera, du 13 au 19 mai 2025, au basculement à gaz de ses unités de production de Bel Air, d’une capacité totale de 335 MW.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Gas to Power », visant à favoriser une production d’électricité plus durable et moins coûteuse.

Cependant, cette transition nécessitera l’arrêt temporaire des centrales concernées, ce qui entraînera des perturbations dans la fourniture d’électricité. La Senelec assure avoir prévu des solutions pour atténuer l’impact sur les usagers.

La société présente ses excuses pour les désagréments à venir et invite ses clients à contacter le service client au 33 867 66 66 ou via ses plateformes digitales pour toute information complémentaire.