PRODAC : Diomaye dépêche une mission d’inspection aux DAC de KMS et de Dodji

Une délégation conduite par le Dr Cheikh Oumar Ba, ministre conseiller à la Présidence de la République, et le Dr Cheikh Ahmadou Bamba Ngom, coordonnateur national du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC), a effectué une visite d’imprégnation aux Domaines agricoles communautaires (DAC) de Keur Momar Sarr (KMS) et de Dodji. Cette mission de terrain visait à apprécier le fonctionnement des DAC, l’état d’avancement des infrastructures et les perspectives de création d’emplois, notamment dans la zone sylvopastorale.

Accompagné de ses collaborateurs ainsi que de l’expert en développement Dr Ibrahima Hathie, le ministre conseiller a pu s’imprégner du modèle de gestion des DAC, fondé sur les sociétés coopératives agricoles communautaires de jeunes et de femmes, de l’évolution des travaux au DAC de Dodji, ainsi que des défis structurels à relever pour permettre à ces pôles agricoles de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le chômage et la promotion de la souveraineté alimentaire.

Lors de l’étape de Keur Momar Sarr, le Dr Cheikh Oumar Ba a salué la nouvelle dynamique impulsée au sein du PRODAC. « Cette nouvelle approche repose sur l’autonomisation des sociétés coopératives agricoles de jeunes et de femmes, dont les capacités ont déjà été renforcées au sein des DAC », a-t-il déclaré. Il a toutefois estimé que cette mission d’incubation devait être consolidée. « Les formations dispensées gagneraient à être sanctionnées par une certification officielle, afin de mieux valoriser les compétences acquises », a-t-il ajouté.

Au DAC de Dodji, la délégation a été impressionnée par l’envergure des infrastructures de production. Cette visite a suscité des échanges sur les mécanismes d’ingénierie sociale à mettre en place pour assurer une exploitation optimale du site. « Il est essentiel de garantir une synergie efficace entre les sociétés coopératives, les investisseurs privés nationaux et les autres acteurs du secteur agricole », a souligné le ministre conseiller, citant notamment l’ANIDA, l’ANCAR et les organisations non gouvernementales impliquées dans l’accompagnement du monde rural.

Pour le coordonnateur national du PRODAC, cette visite s’inscrit dans une dynamique d’évaluation permanente et d’amélioration du dispositif. Elle vise à faire des Domaines agricoles communautaires de véritables leviers de transformation économique, capables de créer des emplois durables et de contribuer significativement à l’atteinte de la souveraineté alimentaire nationale.