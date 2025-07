Procès d’Assane Diouf à Dakar : Une affaire explosive sous les feux de la justice

Le 17 juillet 2025, l’activiste sénégalais Assane Diouf a comparu devant le tribunal correctionnel de Dakar, dans une affaire qui a captivé l’attention du public sénégalais. Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, offense à une personne exerçant une partie des prérogatives présidentielles et propos contraires aux bonnes mœurs, Diouf a fermement rejeté les accusations portées contre lui, dans un procès marqué par des échanges tendus et des enjeux politiques brûlants.

Au centre des débats se trouve une vidéo diffusée sur TikTok, jugée compromettante par le ministère public. Dans cette vidéo, Assane Diouf aurait tenu des propos controversés, notamment à l’encontre du Premier ministre Ousmane Sonko. Le parquet a dénoncé des allégations graves, incluant des accusations de corruption impliquant des cadeaux, tels qu’un véhicule et un appartement, prétendument reçus de la part du patron de Seneguindia. Cependant, aucune preuve tangible n’a été présentée pour étayer ces affirmations, selon le ministère public, qui a qualifié les déclarations de Diouf de « diffusion de fausses nouvelles » et de « propos contraires aux bonnes mœurs ».

À la barre, Assane Diouf, connu pour son franc-parler, a reconnu avoir tenu certains propos, tout en niant catégoriquement avoir visé directement Ousmane Sonko. « Nulle part dans la vidéo je n’ai traité le Premier ministre de violeur », a-t-il martelé, se défendant d’avoir inventé des faits. Se présentant comme un ancien lanceur d’alerte exilé aux États-Unis, il a affirmé n’avoir fait que relater des informations déjà connues du public, notamment dans le cadre de l’affaire Adji Sarr.

La défense d’Assane Diouf, assurée par Mes Alioune Badara Fall et Aboubacry Barro, a plaidé avec vigueur pour la relaxe de leur client. Selon eux, les accusations ne tiennent pas, car le Premier ministre n’est pas une institution protégée par la loi dans ce contexte. « Mon client n’a jamais cité le Premier ministre nommément. Et même s’il parlait de lui, cet article du code pénal ne peut être appliqué », a déclaré Me Fall. Me Barro a ajouté que Sonko, en tant que Premier ministre, ne bénéficie pas du statut constitutionnel invoqué par l’accusation, demandant soit le renvoi des fins de la poursuite, soit une application bienveillante de la loi.

La défense a également requis une mise en liberté provisoire, arguant que Diouf n’a pas eu l’opportunité de présenter ses preuves lors de l’instruction. Cette demande a toutefois été rejetée par le tribunal, le parquet invoquant un risque de récidive en raison du comportement passé de l’activiste.

Estimant que les faits étaient clairement établis par la vidéo TikTok, le procureur a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme, soulignant la gravité des propos tenus et leur impact sur l’image d’un haut responsable politique. Le ministère public a insisté sur l’absence de preuves pour soutenir les allégations de Diouf, qualifiant ses déclarations de « posture de dénégation » face à des faits constants.

Le procès s’inscrit dans un climat judiciaire particulièrement sensible au Sénégal, marqué par une grève prolongée des greffiers et du personnel de justice, qui a déjà entraîné de multiples reports d’audiences. Malgré ces défis, l’affaire Assane Diouf a été retenue pour jugement, et le délibéré est attendu pour le 7 août 2025. Ce délai laisse planer une incertitude sur le sort de l’activiste, qui reste en détention préventive depuis le 3 mars 2025.

Assane Diouf, souvent surnommé « l’insulteur public numéro 1 » dans certains médias sénégalais, est une figure bien connue pour ses prises de position virulentes sur les réseaux sociaux. Exilé aux États-Unis avant d’être déporté, il se présente comme un défenseur de la liberté d’expression, affirmant que ses propos relèvent de son droit constitutionnel à critiquer le pouvoir. Ses démêlés judiciaires passés, notamment une condamnation en 2021 pour outrage à agents, n’ont fait qu’alimenter sa réputation de provocateur.

Ce procès dépasse le cadre d’une simple affaire judiciaire. Il soulève des questions cruciales sur la liberté d’expression, les limites de la critique politique et la protection des figures publiques au Sénégal. Alors que le pays traverse une période de tensions politiques, avec des accusations récurrentes de instrumentalisation de la justice contre des opposants ou des voix critiques, le verdict du 7 août sera scruté de près par l’opinion publique.