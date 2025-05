Procès Azoura Fall et Kaîré : le délibéré attendu le 4 juin

Le procès des militants et influenceurs Assane Guèye alias Azoura Fall et El Hadji Ousseynou Kaïré s’est clos ce mercredi devant le Tribunal de flagrants délits de Dakar. Le parquet a requis à leur encontre 3 mois de prison ferme chacun pour “discours contraires aux bonnes mœurs”.

Selon PressAfrik, Après les plaidoiries des avocats de la défense et le réquisitoire du procureur, le tribunal a mis sa décision en délibéré. Le verdict sera rendu le 4 juin prochain, laissant planer l’incertitude sur le sort des deux prévenus.

“Nous avons démontré que l’accusation n’est pas la bonne et qu’il s’agissait de faits d’injures publics adressés à deux particuliers. Après cela, nous avons demandé à ce que Azoura Fall et Kaïré soient relaxés purement et simplement”, a déclaré Me Bamba Cissé après le procès.

A rappeler que Azoura Fall avait bénéficié d’une liberté provisoire, contrairement à Kaïré qui a été envoyé en prison. Tous les deux ont tenu des propos injurieux à l’encontre de l’ancien président Macky Sall.