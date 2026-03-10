Suite à leurs différentes arrestations lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat pour des faits «d’hooliganisme», les 18 supporters sénégalais ont été condamnés à des peines de prison allant de 03 mois à un an. Après avoir déclaré qu’il n’allait pas interjeter un appel, Me Kabou (défense) a annoncé qu’une audience en appel, émis par le parquet et les parties civiles, est prévue, le 16 mars 2026.

Le président de la commission juridique de l’ASC « Lébougui » de Rufisque, Blaise Niang, a désigné l’Etat du Sénégal comme « le seul responsable » de cette situation qui «reflète la faiblesse de la diplomatie» du pays. «Pour nous, le responsable de tout cela, c’est l’État qui n’arrive pas à prendre au sérieux ce problème. Comment un seul avocat peut défendre convenablement dix-huit personnes contre une justice partisane. Mais ce qui se passe également, reflète la faiblesse de la diplomatie sénégalaise à l’heure actuelle », a-t-il soutenu sur les ondes de la Radio Futur Média, lors du bulletin de 12 heures.

Blaise Niang a annoncé son intention de poursuivre le plan d’action de l’ASC «Lébougui», par le dépôt d’une demande d’audience auprès de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal. «Pour qu’on discute sur les relations qui lient les deux pays, les relations de fraternité qui ont longtemps existé et qui vraiment doivent continuer à être préservées », a-t-il avancé.

Il a également ajouté qu’il compte organiser des sit-in au niveau des ministères de l’Intégration Africaine et de celui de la Jeunesse et du Sport. «Parce que nous avons déposé des demandes de grâce au niveau de ces ministères-là, et jusqu’à présent, personne n’a répondu favorablement à nos demandes (…) Même le chef de cabinet du Premier ministre qui avait reçu les familles de ces détenus, pour le moment, c’est difficile de le joindre », a-t-il souligné, invitant les autorités à dire «exactement ce qu’ils ont fait dans ce dossier» ou de dire «clairement qu’ils ne font rien».