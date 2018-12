Problèmes judiciaires aux USA : « L’intervention de Macky Sall aurait ruiné mes chances » Cheikh Tidiane Gadio

L’intervention du président Macky Sall sur son problème avec la justice américaine qui l’accusait de corruption, d’opération de blanchiment d’argent et de complot aurait ruiné ses chances d’obtenir l’annulation de la poursuite judiciaire. C’est ce qu’a affirmé ce vendredi à Dakar le Dr Cheikh Tidiane Gadio, lors d’un point de presse.

« Soutien de Macky Sall ? Cette question m’a amusé. Le président Macky Sall connaît assez bien les USA. Son intervention auprès du président américain Donald Trump aurait ruiné mes chances », a fait savoir M. Gadio.

Gadio a révélé que le juge qui a condamné l’avocat de Donald Trump, c’est celui-là qui avait ses dossiers. « Donc j’ai compris que je ne suis pas un petit à côté de Trump », a-t-il rigolé tout en niant son soutien à la candidature de Macky Sall à la présidentielle du 24 février pour cette supposée intervention.

Toutefois, l’ancien ministre des Affaires étrangères a affirmé avoir parlé avec le président Sall pendant plus d’une heure. Ce dernier lui avait dit. « Frère dit moi tout . Et cette conversation avec le président qui n’a pas tenu compte de nos divergences politiques m’a été d’un réconfort incommensurable. Il a instruit son ambassadeur et consul de m’assurer une assistance » a-t-il dévoilé avant de le remercier.