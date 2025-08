Prison de Saint-Louis : un détenu mineur décroche son BFEM 2025

A la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis (nord), un adolescent en classe de 3e vient d’accomplir l’inimaginable, il a décroché son Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) 2025, tout en étant incarcéré.

Cette performance remarquable est le fruit d’un engagement collectif exemplaire : celui de l’administration pénitentiaire, du juge d’instruction Abdoulaye Gueye, et de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis. Ensemble, ils ont rendu possible la participation du jeune candidat à l’examen national, dans le respect de sa dignité et sous escorte, prouvant qu’un avenir reste accessible, même derrière les barreaux.

Pour marquer cette réussite, une cérémonie sobre mais émouvante a été organisée au sein de la MAC, en présence, du Directeur de la MAC, du Directeur régional de l’administration pénitentiaire, de Mme Ndeye Coura Diop, chargée des projets à l’IEF, d juge d’instruction, et d’une représentante de la famille du lauréat.

Des cadeaux ont été remis au jeune diplômé, dont le visage traduisait une fierté mêlée d’espoir, dans un contexte où l’éducation devient non seulement une passerelle vers la réinsertion, mais aussi une affirmation de l’humanité.

Ce succès illustre la portée transformative de l’instruction en milieu carcéral. Au-delà des murs et des peines, cette initiative souligne que chaque jeune détenu peut être acteur de son propre relèvement, si l’État, les institutions judiciaires et éducatives prennent leur part.

En honorant ce parcours, Saint-Louis envoie un message fort : l’école ne s’arrête pas à la porte de la prison. Elle y entre, porteuse de savoirs, d’espoir et de dignité.

Avec pressafrik