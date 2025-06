Prévention des grossesses précoces et non désirées : le CCA de Kolda intensifie la sensibilisation communautaire

Kolda a lancé, en ce début de mois de juin, une vaste campagne de sensibilisation à travers une série de causeries éducatives dans plusieurs localités du département. L’objectif : prévenir les grossesses précoces et non désirées, et promouvoir la santé reproductive chez les adolescents, les jeunes et les femmes.

Ces rencontres communautaires s’inscrivent dans une démarche inclusive visant à « informer, sensibiliser et engager les populations, notamment les adolescents, les parents, les leaders religieux et coutumiers, autour de thèmes clés tels que la puberté et les changements du corps, la prévention des grossesses précoces et non désirées, la planification familiale, les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/Sida, les mutilations génitales féminines (MGF), entre autres », a expliqué Babacar Sy, coordonnateur du CCA de Kolda.

Organisées dans un cadre participatif, ces causeries s’appuient sur des outils adaptés aux réalités socioculturelles locales : les langues locales comme le pulaar et le mandingue sont utilisées, ainsi que des supports visuels et des témoignages de personnes ayant vécu des situations similaires. Cette approche permet non seulement de briser les tabous liés à la sexualité et à la santé reproductive, mais aussi de favoriser une meilleure compréhension et une appropriation des messages par les communautés.

Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre du partenariat entre le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et la Direction de la Promotion Sociale des Jeunes du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, à travers le CCA de Kolda.

En plaçant les jeunes au cœur des échanges et en impliquant activement les familles et les autorités locales, le CCA espère instaurer un dialogue durable sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Un pas de plus vers une société où les jeunes, mieux informés, pourront faire des choix éclairés pour leur avenir.

Avec PressAfrik