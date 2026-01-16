Présumé scandale foncier: Cheikh Kanté et son avocat face à la presse le…

Visé par une vaste enquête pour occupation illégale de terrains et faux en écriture publique, l’ancien ministre et ex directeur général du Port autonome de Dakar, Cheikh Kanté, a décidé de contre-attaquer. En compagnie de son avocat, il fera face à la presse ce vendredi 16 janvier 2026 à 17h, devant le Commissariat central de Dakar, où siège la Sûreté urbaine.

L’affaire, révélée par le quotidien L’Observateur, porte sur une plainte des héritiers de feu Mamadou Diagne concernant la spoliation présumée de plusieurs hectares sur la route de Rufisque et à Grand-Dakar. Les plaignants dénoncent l’accaparement de ces terres via des titres fonciers établis frauduleusement. Outre Cheikh Kanté, d’autres personnalités comme Abdoulaye Dia (Senico) et Serigne Mboup (Maire de Kaolack) sont également visées par cette procédure.

Contestant fermement ces accusations de spoliation, Cheikh Kanté affirme avoir acquis ce terrain dans les règles de l’art “le 25 juillet 2015 par devant Notaire”.