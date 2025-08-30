Présumé scandale à la Mairie de Ziguinchor: Le Maire Djibril Sonko se dédouane et indexe…

Le Maire de Ziguinchor a enfin, dans une interview exclusive accordée à Kewoulo tv, accepté de rompre le silence sur la vive polémique née d’un présumé scandale financier estimé entre 27 et 33 millions de francs dans sa mairie et impliquant le régisseur dudit établissement.

Djibril Sonko qui semble dégager toute responsabilité liée à ce que d’aucuns qualifient de scandale, a tout de même reconnu les faits présumés avant de révéler qu’il s’agit d’une affaire qui remonte en 2024 et qui concerne le régisseur Yaya Mansaly nommé par l’ancien Maire Abdoulaye et en poste depuis 2018 et le percepteur nouvellement affecté dans la ville. Monsieur Sonko d’affirmer que tout serait parti d’un contrôle effectué par le percepteur à la fin de l’année 2024 et qui avait révélé un écart entre la somme versée par le régisseur à la perception et le nombre de vignettes vendues ou invendues et qui devaient êtres rendus. Il ajoute que le rôle de l’institution qu’il dirige se limite à commander et livrer des vignettes au régisseur chargé de travailler au nom et pour l’intérêt de la municipalité avec la perception.

Le premier magistrat de la capitale du sud riche de ses neuf ans d’expérience effectué en tant que percepteur dans différentes localités du pays notamment à Gossas dans la région de Fatick, affirme avoir été contacté par le contrôleur en personne pour l’informer des manquements. Il soutien avoir à son tour convoqué en présence d’autres agents, le régisseur pour qu’il s’explique par rapport aux faits qui lui sont imputés. Il poursuit pour dire que Yaya Mansaly aurait reconnu les écarts notés même si, dit-il, ce dernier aurait affirmé pour tenter de se défendre, que la perception ne lui délivrait pas, pour certains des versements, un reçu.

A la question de savoir pourquoi la mairie n’a pas porté plainte contre l’accusé afin de tirer l’affaire au claire devant la justice, le successeur de Ousmane Sonko a soutenu avoir privilégié au détriment des activistes dénonciateurs, la voie du dialogue et du remboursement de la somme manquante en lieu et place d’un emprisonnement compte tenu de la situation matrimoniale du mis en cause qui a une famille à nourrir. Le dossier est entre les mains de la justice et l’enquête se poursuit.

