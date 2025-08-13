Présumé disparition de bus de pélerins: Le Consulat du Sénégal à Abidjan réagit

Le consulat général du Sénégal en Côte d’Ivoire vient de réagir officiellement sur l’affaire du bus transportant des sénégalais vers Touba, qui aurait disparu au Mali.

Dans une note d’information, il explique que c’est le 1er août 2025 que le conducteur du véhicule, Baye LO, s’est présenté au Consulat général afin de solliciter l’établissement d’une note verbale. Ce, en vue d’obtenir une recommandation auprès du Consulat général du Mali à Abidjan. Il a déclaré transporter 52 passagers, pour un départ prévu le dimanche 3 août 2025.

«Dès la diffusion de l’information dans les médias, plusieurs compatriotes ont signalé que le bus en question avait subi deux pannes techniques au cours du trajet, respectivement à Adjamé et à Yamoussoukro», informe le Consulat dans sa note d’information. Et après recoupement, dit-il, il s’est avéré que le véhicule est de nouveau tombé en panne, cette fois sur le territoire malien.

«Certains passagers, contactés par des membres de la communauté, ont pu rejoindre le territoire sénégalais par d’autres moyens. En tout état de cause, il n’a jamais été question d’une quelconque attaque jihadiste visant un bus transportant des ressortissants sénégalais au Mali», précise le Consulat Général.