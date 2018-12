Présidentielles 2019 : « Macky Sall n’a aucune chance de passer au 1er tour si… » Cheikh Bamba Dièye

Cheikh Bamba Dièye dresse un tableau noir de la situation du Sénégal. Pour le secrétaire général du Fsd/Bj, Macky Sall ne peut pas franchir le 1er tour de la prochaine Présidentielle si…

« Au terme de son mandat, nous constatons que la qualité de vie s’est dépréciée, les libertés publiques ne sont pas ce qu’elles étaient avant, la démocratie sénégalaise s’est fissurée, les acteurs politiques ne sont plus libres de leurs mouvements. La compétition électorale n’est plus régulière, n’est plus transparente. Les Sénégalais vont vite faire leur choix », déclare dans L’Obs Cheikh Bamba Dièye.

Toutes choses qui lui font dire également qu’il ne s’agissait que de compter sur sa voix, « Macky Sall n’a aucune chance de passer au premier tour. Mais le schéma, c’est que nous sommes 15 millions de Sénégalais, nous avons vécu avec un homme qui nous a fait des promesses jamais tenues, qui a installé un Sénégal à deux visages ».