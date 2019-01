Abdoulaye Wade faiseur de roi

Ce mercredi, Me Wade compte recevoir Pape Diop de Bokk Gis-Gis et Mamadou Diop Decroix d’Aj/Pads pour une audience de tractations et d’alliances. Mais toujours est-il que la journée d’hier a connu de multiples soubresauts politiques sur fond d’alliances de raison en perspective de l’élection du 24 février prochain. Dans l’ombre politique de Me Wade, certains candidats recalés et courtisés tels que Hadjbou Soumaré, Malick Gackou, Khalifa

Sall, Pape Diop, Karim Wade et Thierno Alassane Sall se seraient accordés sur le principe de faire bloc pour soutenir la coalition « Idy2019 ». Seulement, rien n’est encore officiel ! Juste des esquisses d’équation d’alliances à résoudre à Paris et à concrétiser au Sénégal. On souffle que le coup de fil d’Idrissa Seck à Karim Wade en plein diner semble avoir constitué le déclic de cette coalition de «frustrés » qui se dessine à Versailles.

Car, le coup de massue subi par ces candidats au pays des parrainages « informatiques » renseigne sur l’intensité de ce commando d’alliés qui compte laver l’affront aux cotés de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck et candidat à la présidentielle 2019. Du coté de Versailles, on nous confie également que d’autres alliés vont rejoindre « Idy2019 ». Le

leader de Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dany, serait chargé de faire la chasse aux recalés afin de les enrôler sous la bannière «Idy2019 » Et Me Wade dans tout ça ? Selon une source très proche de Versailles, le Pape du Sopi aurait clairement fait comprendre à Pierre Goudiaby Atépa qu’il ne soutiendra personne !

Du moins, officiellement. Considéré comme un véritable «renard» politique, le Pape du

Sopi laisse toujours entendre qu’il «empêchera» la tenue de l’élection présidentielle compte tenu de la façon anti-démocratique dont le candidat du Pds, son fils Karim Wade, a été recalé. Sans compter l’élimination tout aussi injuste de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Comme quoi, l’ancien président de la République semble toujours constant dans sa démarche. Et cela se comprend dès lors que si Me Wade avait choisi de soutenir un

candidat, son retour au Sénégal n’aurait plus sa raison d’être.