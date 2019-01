Présidentielle 2019 : La grande offensive de Idrissa Séck

Le candidat de la coalition « Idy 2019 » veut mettre tous les atouts de son côté pour la présidentielle du 24 février. Après avoir enrôlé son ancien poulain, Thierno Bocoum, Idrissa Seck est en train de démarcher des leaders de l’opposition pour renforcer son parti.

Selon les Echos, le patron de Rewmi a rendu visite à Me El Hadji Diouf et à Aida Mbodji dont le fils cadet se mariait. Mieux, informe le journal, Idrissa Seck est sur le point de rallier à sa cause la coalition Taxawu Senegaal. D’ailleurs, il est annoncé à Rebeuss ce lundi, pour rencontrer l’ex-maire de Dakar Khalifa Sall.