Présidentielle 2019 : Chaque candidat bénéficiera de 7minutes de temps d’antenne par jour à la télévision…

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a déjà fixé les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant la campagne électorale.

Suivant les règles par l’article 8 de la loi portant création du Cnra, il ressort ainsi de la rencontre entre l’institution dirigée par Babacar Diagne et les mandataires des cinq (5) candidats à l’élection présidentielle, que sept (7) minutes seront accordées, par jour, à la Rts, pour chaque prétendant au fauteuil présidentiel.

La campagne électorale qui va démarrer, le dimanche 3 février 2019, à partir de minuit, sera ainsi ouverte par Me Madické Niang, alors que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, fermera le bal. On note que pour cette Présidentielle, les candidats auront deux minutes de plus que d’habitude. En effet, chacun d’entre eux aura 7 minutes par jour, à l’antenne de la télévision nationale, au lieu des 5 minutes attribuées lors des précédentes élections présidentielles.

Quant à l’ordre de passage, il est noté comme plus haut spécifié, que Me Madické Niang passe à partir de 21 heures, suivi du Président sortant, Macky Sall, de Cheikh Issa Sall du Pur, de Idrissa Seck de « Idy 2019 ». Ousmane Sonko de « Sonko Président » va conclure le temps d’antenne imparti aux candidats.