Le Président du Sénégal Participe à la Célébration des 80 Ans de l’ONU à New York

Ce matin, à l’occasion de l’ouverture de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a pris part à une réunion de haut niveau marquant le 80e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cet événement symbolique, tenu au siège de l’ONU à New York, a réuni des chefs d’État et de gouvernement du monde entier pour réfléchir à l’héritage et à l’avenir de cette institution multilatérale.

Fondée en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’ONU célèbre cette année ses 80 ans d’existence. La réunion de ce matin a mis l’accent sur la vocation originelle de l’organisation : maintenir la paix et la sécurité internationales, défendre la justice et les droits humains, promouvoir la coopération entre les nations et relever collectivement les défis globaux tels que le changement climatique, les conflits armés, la pauvreté et les inégalités. Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes, cette commémoration a servi de rappel opportun à l’importance du dialogue et de la solidarité internationale.

La participation du Chef de l’État sénégalais à cet anniversaire souligne l’engagement historique du Sénégal envers les principes du multilatéralisme. Depuis son indépendance en 1960, le Sénégal a été un acteur actif au sein de l’ONU, contribuant notamment à des missions de maintien de la paix en Afrique et ailleurs. Le Président Faye, élu en mars 2024 sur une plateforme de réforme et de justice sociale, a réaffirmé lors de cette occasion l’attachement de son pays aux valeurs onusiennes. “Le Sénégal reste fidèle à l’idéal d’un monde plus juste, où les nations dialoguent pour bâtir un avenir commun”, a-t-il déclaré dans un communiqué officiel.

Cette présence à New York s’inscrit dans une semaine diplomatique intense pour le Président Faye. L’Assemblée générale de l’ONU, qui se tient du 22 au 30 septembre 2025, abordera des thèmes cruciaux comme la réforme du Conseil de sécurité – un sujet cher à l’Afrique, qui réclame une représentation plus équitable – ainsi que les objectifs de développement durable (ODD) et la lutte contre le réchauffement climatique. Le Sénégal, en tant que membre influent de l’Union africaine et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), portera la voix du continent sur ces enjeux.

Selon la Présidence de la République du Sénégal, cette participation renforce le rôle du pays sur la scène internationale. “Le Sénégal continue de promouvoir le multilatéralisme comme pilier de la gouvernance mondiale, face aux défis qui transcendent les frontières nationales”, indique le communiqué officiel.

Cet anniversaire de l’ONU arrive à un moment pivotal, alors que l’organisation fait face à des critiques sur son efficacité dans la résolution de crises actuelles, comme les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne. Néanmoins, des initiatives comme le Pacte pour l’avenir, discuté lors de cette session, visent à revitaliser l’ONU pour les décennies à venir.

Le Président Faye devrait prononcer un discours devant l’Assemblée générale plus tard dans la semaine, où il abordera probablement les priorités nationales du Sénégal, telles que la souveraineté alimentaire, l’emploi des jeunes et la transition énergétique. Cette visite à New York illustre une fois de plus la diplomatie active du Sénégal, un pays qui, malgré ses défis internes, aspire à jouer un rôle constructif sur la scène mondiale.