Le président octroie à 16 000 agents leur indemnité de logement

Longtemps revendiquée, l’indemnité de logement est désormais une réalité pour près de 16 000 agents de l’État, fonctionnaires comme non-fonctionnaires, jusque-là exclus de cet avantage. La mesure, rendue effective grâce à la signature d’un décret en décembre dernier, est perçue comme un geste fort du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans un communiqué transmis à la presse, le Collectif interministériel des agents de l’Administration sénégalaise (CIAAS) a salué la décision et exprimé sa reconnaissance aux autorités étatiques. Pour le collectif, cette avancée constitue une correction attendue d’une iniquité longtemps dénoncée au sein de l’Administration.

Au-delà du paiement de l’indemnité, c’est surtout la question du rappel qui a suscité un accueil enthousiaste. Contrairement à l’option initialement envisagée par le ministère de la Fonction publique, qui prévoyait un paiement à compter de la seule date de signature du décret, le chef de l’État a décidé d’accorder un rappel remontant à juin 2025. Cette date correspond à l’inscription de l’indemnité de logement dans la loi de finances rectificative, permettant ainsi aux agents concernés de bénéficier de plusieurs mois de rappel.

L’annonce officielle de cette décision a été faite par le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA), Elimane Diouf, à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République le 29 janvier 2026. Une annonce que le CIAAS dit accueillir avec une « immense satisfaction », y voyant un signal fort en faveur de la justice sociale, mais aussi de l’écoute et du dialogue entre l’État et les partenaires sociaux.

Le collectif a également tenu à saluer le rôle joué par la CSA et son secrétaire général, dont le plaidoyer constant a permis de porter ce dossier sensible au plus haut niveau de l’État. Selon le CIAAS, cet aboutissement illustre l’efficacité du dialogue social lorsqu’il est soutenu par une volonté politique claire et assumée.

Pour le collectif, cette décision présidentielle est de nature à apaiser durablement le climat social au sein de l’Administration sénégalaise, considérée comme un pilier essentiel du fonctionnement de l’État et du développement socioéconomique du pays. Il invite toutefois les autorités à veiller à une mise en œuvre rapide et effective du paiement du rappel, afin que les 16 000 agents bénéficiaires puissent en ressentir les effets sans délai.