“Président légitime” : Un responsable de Pastef tire sévèrement sur Guy Marius Sagna

Dans une lettre ouverte adressée au député Guy Marius Sagna, le Pr Lababa Faye, cadre au Moncap, critique vivement les récentes déclarations de l’élu du parti Pastef, qui a évoqué l’existence d’un « Président légal et un Président légitime » au Sénégal. Qualifiant ces propos d’« infondés » et de « dangereux », le Pr Faye appelle le député à respecter son serment de défendre la Constitution et à cesser de semer la confusion dans l’opinion publique.

Le Pr Faye rappelle que la Constitution sénégalaise ne reconnaît qu’un seul Président de la République, investi par un suffrage universel direct et validé par le Conseil constitutionnel, conférant à la fois légalité et légitimité. Selon lui, distinguer artificiellement ces notions remet en cause l’ordre constitutionnel et risque de fragiliser la stabilité des institutions. « Toute tentative de dualité est une menace à l’unité nationale », martèle-t-il.

En tant que député, Guy Marius Sagna est tenu, selon Faye, de préserver la cohésion nationale et de renforcer la crédibilité de l’État, plutôt que d’alimenter des discours susceptibles d’inciter à la division ou à la contestation. Ces déclarations, dans un contexte où le Sénégal cherche à consolider sa démocratie, pourraient éroder la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Le Pr Faye conclut en exhortant Sagna à exercer sa liberté d’expression dans le respect des lois et à reconnaître sans équivoque la légalité et la légitimité du Président Bassirou Diomaye Faye, soulignant que tout autre discours manque d’assise constitutionnelle et compromet la sérénité politique du pays.