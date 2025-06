Le Président El Malick Ndiaye reçoit les Doyens Kassé et Kane : Échange sur l’Héritage Patriotique et la Souveraineté Nationale

J’ai eu l’honneur de recevoir en audience, ce jeudi 12 juin, le Professeur émérite, doyen Moustapha Kassé, grand économiste, et l’honorable député, doyen Alla Kane, ancien inspecteur des impôts et des domaines, venus me présenter leur nouvel ouvrage, fruit d’une longue expérience et d’une réflexion profonde.

Deux figures emblématiques, compagnons de lutte ayant affronté les rigueurs de la clandestinité aux côtés du PAI, et qui, aujourd’hui, observent avec fierté l’émergence d’une nouvelle génération engagée dans la concrétisation de notre idéal commun : un Sénégal souverain, juste et prospère.

Nos échanges ont été d’une richesse exceptionnelle. Leurs parcours remarquables, leur engagement sans relâche, et leur précieux héritage intellectuel sont une source d’inspiration et de repères pour les générations actuelles et futures.

Je leur exprime ma profonde reconnaissance pour les conseils éclairés qu’ils m’ont généreusement prodigués, empreints de sagesse, de bienveillance et de fidélité à l’idéal national.