Président Diomaye Faye en Guinée-Bissau : une visite d’État sous le signe de la fraternité et de la coopération

Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce lundi à Bissau dans le cadre d’une Visite d’État en République sœur de Guinée-Bissau.

À son arrivée à l’aéroport international Osvaldo Vieira, le chef de l’État sénégalais a été accueilli par son homologue, le Président Umaro Sissoco Embaló. Il a reçu les honneurs militaires, conformément au protocole d’usage réservé aux hôtes de marque.

La visite a pris une tournure solennelle et chaleureuse, marquée par une mobilisation populaire tout au long de la grande avenue menant au Palais présidentiel. Des foules enthousiastes ont salué le cortège présidentiel, brandissant les drapeaux des deux nations en signe d’amitié et de fraternité.

Cette Visite d’État s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, deux pays unis par l’histoire, la géographie et des intérêts communs. Elle sera marquée par plusieurs entretiens entre les deux chefs d’État, la signature d’accords de coopération ainsi que des rencontres avec des acteurs économiques et sociaux.