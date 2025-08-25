Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly salue un “patriote volontaire et dévoué” à la tête de la capitale.

À la suite de l’élection de Monsieur Abass Fall au poste de maire de Dakar, des messages de félicitations affluent de toutes parts. Parmi eux, celui de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, président du parti Nékal Fi Askan Wi, retient particulièrement l’attention par sa chaleur et son soutien affirmé.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a exprimé sa joie et sa fierté suite à cette victoire. S’adressant à son “cher frère et ami”, il a chaleureusement congratulé le nouveau premier magistrat de la capitale.

« Toutes mes félicitations à mon cher frère et ami monsieur le maire Abass Fall pour sa brillante élection à la mairie de Dakar », a-t-il déclaré. Le leader politique n’a pas tari d’éloges pour qualifier le nouveau maire, le dépeignant comme un « patriote volontaire et dévoué », des qualités essentielles pour prendre les rênes d’une ville aussi complexe et vitale que Dakar.

Insistant sur la chance que représente cette élection pour les Dakarois, il a ajouté : « Dakar a beaucoup de chance de l’avoir comme maire ».

Le message s’est conclu par une touchante invocation, témoignant de son soutien et de ses vœux de réussite pour la mission qui attend Monsieur Fall : « Qu’Allah vous facilite la mission Monsieur le Maire de notre belle capitale ».

Ce soutien public et franc du président de Nékal Fi Askan Wi est perçu par les observateurs politiques comme un signe fort d’alignement et de confiance en la personne d’Abass Fall. Il souligne l’importance de l’union et du soutien dont devra bénéficier le nouveau maire pour mener à bien son ambitieux projet pour la ville de Dakar.

La réaction de la classe politique et des citoyens à ce message montre que l’arrivée d’Abass Fall à la mairie centrale est un événement majeur, suscitant autant d’attentes que d’expressions de soutien, à l’image de celle de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.