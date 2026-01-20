Le président de la Fédération sénégalaise de football a réagi aux menaces de sanctions brandies par la Confédération africaine de football.

« Le Sénégal est à l’écoute. Tout ce qu’il faut faire, nous le ferons. Nous sommes prêts, sur tous les plans, à nous défendre. »Selon Abdoulaye Fall, il n’y a aucune inquiétude à avoir.Il estime que le Sénégal dispose d’arguments solides pour assurer sa défense. Pour lui, la situation n’a rien d’exceptionnel et la Fédération sénégalaise de football se tient prête à faire valoir ses droits.