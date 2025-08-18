Diplomatie: Le Président Bassirou Diomaye Faye en visite officielle au Japon

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, se rendra au Japon du 18 au 26 août 2025 pour une visite officielle de haut niveau. Selon un communiqué de la Présidence, ce déplacement a pour objectif de « renforcer le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon, fondé sur des valeurs partagées ».

Durant son séjour, le chef de l’État participera à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), un rendez-vous majeur du partenariat nippo-africain. Cette édition, placée « sous le signe de la coopération pour un développement durable et inclusif », permettra aux dirigeants africains et japonais de discuter des voies et moyens pour accélérer la croissance et la prospérité partagée.

En marge de la TICAD, le président Faye participera également à la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle Osaka Kansai 2025. Cet événement constituera, selon la Présidence, « une vitrine exceptionnelle pour présenter la Vision Sénégal 2050 et les opportunités de notre pays », notamment dans les domaines de l’investissement, de l’innovation et de la culture.

Cette mission diplomatique revêt une importance particulière pour Dakar. Elle vise à consolider les relations économiques, politiques et culturelles avec le Japon, tout en renforçant la visibilité internationale des projets stratégiques du Sénégal.

Le communiqué officiel rappelle enfin que ce déplacement « s’inscrit dans la dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon », confirmant ainsi la volonté du chef de l’État de positionner le pays au cœur des échanges internationaux.