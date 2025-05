Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit les cahiers de doléances

À l’occasion du 1er mai, Fête internationale du Travail, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu officiellement les cahiers de doléances présentés par les syndicats.

Cette cérémonie traditionnelle constitue un moment privilégié de dialogue et d’échanges, permettant au Chef de l’État de réaffirmer son attachement profond aux valeurs de dignité du travail, de justice sociale et d’équité. Face aux défis économiques et sociaux actuels, le Président de la République a renouvelé l’engagement ferme du Gouvernement à honorer, avec sérieux et responsabilité, les termes du Pacte de stabilité sociale.

La Présidence de la République adresse ses vœux les plus chaleureux pour une excellente Fête du Travail à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs du Sénégal, dont l’effort quotidien contribue à bâtir un avenir souverain, juste et prospère pour notre Nation.

Retrouvez ci-dessous l’intégralité du discours du Président de la République:

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions,

Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,

Monsieur le Président du Haut Conseil du Dialogue social,

Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux, Directeurs et Chefs de Services,

Messieurs les Présidents des organisations d’employeurs,

Mesdames, Messieurs les Secrétaires généraux des centrales syndicales de travailleurs,

Chères travailleuses, chers travailleurs,

Honorables invités,

Mesdames, Messieurs,

En ce 1ᵉʳ mai, jour consacré à l’hommage rendu au travail et aux travailleurs, je voudrais, au nom de la République et en mon nom propre, adresser mes salutations, ainsi que mes félicitations les plus chaleureuses à l’ensemble du monde du Travail.

Je me réjouis de la présence de tous les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, rassemblés pour cette cérémonie traditionnelle de remise des cahiers de doléances.

La Fête du Travail dépasse le cadre de la simple commémoration. Elle incarne un moment de dialogue sincère, d’échanges constructifs et de réflexion partagée sur l’avenir du Travail dans notre pays. C’est l’occasion de nous écouter, de nous comprendre et de renforcer, ensemble, le socle d’un avenir plus solidaire et plus prospère.

Mesdames, Messieurs,

Nous célébrons à nouveau cette Fête du Travail dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, la persistance de l’inflation et de profondes mutations du marché du travail.

Je n’ai nullement besoin de rappeler ici les lourdes conséquences de la situation préoccupante des finances publiques de notre pays, décrite par le rapport de la Cour des Comptes sur la période allant de 2019 au 31 mars 2024.

Cette conjoncture économique difficile que traverse notre pays, marquée par des tensions budgétaires et des défis sociaux, appelle de nous tous, un élan patriotique et un sens élevé des responsabilités.

Cependant, cette réalité contraignante ne saurait altérer notre détermination. Elle ne fera pas dévier notre engagement profond à transformer structurellement notre économie et à améliorer, de manière durable, les conditions de vie de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais.

C’est tout le sens de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, que nous mettons en œuvre avec comme ambition de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, en s’appuyant sur des leviers essentiels, tels que l’industrialisation, la souveraineté économique et alimentaire et la valorisation du capital humain.

Et ce capital humain, c’est vous : jeunes en quête d’opportunités, artisans, enseignants, soignants, agents publics, ouvriers, ingénieurs, entrepreneurs, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, travailleurs de tout bord !

Forces vives de la Nation, vous êtes le souffle qui réanime l’économie en temps de crise, l’énergie qui fait tourner le moteur de la croissance, l’épine dorsale de la démocratie sociale.

Mesdames, Messieurs,

Chers partenaires sociaux,

Les attentes que vous avez formulées ne sont pas de simples professions de foi.

J’ai la conviction qu’elles constituent l’expression sincère de vos aspirations légitimes à des conditions de travail dignes et sûres, à une rémunération juste, à une protection sociale renforcée, et à une plus grande justice et équité dans les relations professionnelles.

J’ai également entendu les préoccupations des employeurs, notamment celles liées à la compétitivité, à la fiscalité et à l’amélioration de l’environnement des affaires.

Je vous donne l’assurance solennelle que chacune de vos attentes sera examinée avec la plus grande attention. Si les contraintes économiques actuelles exigent de nous des choix responsables, elles ne sauraient nous détourner de notre devoir de promouvoir la justice sociale.

J’ai pu, d’ailleurs, constater pour m’en réjouir, que les doléances de l’année dernière ont été traitées avec rigueur et ont fait l’objet d’un rapport établi et publié par le Ministère en charge du Travail.

A cet égard, je salue les mesures prises par le Ministre chargé du Travail, au courant du mois d’avril 2025, pour revaloriser les salaires des travailleurs domestiques et des professions agricoles.

Chers partenaires sociaux,

Le Gouvernement attache une importance capitale au dialogue social, que nous considérons comme l’un des piliers essentiels de la stabilité de notre pays et du progrès économique et social.

C’est dans cet esprit que j’avais instruit le Premier Ministre et l’ensemble des membres du Gouvernement à engager des concertations inclusives avec l’ensemble des partenaires sociaux, en vue de conclure un nouveau Pacte de stabilité sociale.

Je me réjouis de constater que ces séries de discussions, sous l’égide du Ministère du Travail, ont abouti à l’élaboration d’un projet de Pacte, désormais baptisé : « Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable ».

Ce nouvel instrument qui se fixe pour objectif de contribuer à une économie compétitive, au travail décent productif et à l’équité, nous invite à un nouveau contrat social aligné à la Stratégie nationale de développement 2025-2029.

J’exhorte le Ministre chargé du Travail à réunir, sans délai, les partenaires sociaux pour élaborer, de façon inclusive, et à soumettre au Premier Ministre un plan de mise en œuvre des engagements du nouveau Pacte.

Le Gouvernement, sous la direction du Premier Ministre, veillera au fonctionnement régulier des organes de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du pacte.

De manière claire et sans équivoque, j’engage le Gouvernement au respect strict des accords et engagements pris dans le cadre de ce nouveau Pacte social.

Mesdames, Messieurs,

Nous savons que l’un des défis majeurs de notre pays reste l’emploi des jeunes, une priorité nationale. Face à cet impératif, le Gouvernement déploie des politiques cohérentes et adaptées, à travers des programmes d’insertion professionnelle, de soutien à l’entrepreneuriat, ainsi que de renforcement de la formation professionnelle et technique.

Il importe de souligner qu’en dépit des tensions économiques, le marché du travail a connu, en 2024, une dynamique positive.

Ainsi, le nombre de contrats de travail enregistrés par les inspections du Travail et de la Sécurité sociale est passé de 61 036 en 2023 à 77 870 en 2024. Ce progrès témoigne de la résilience de notre économie et des efforts conjoints de tous les acteurs.

De surcroit, la Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité, tenue les 24 et 25 avril 2025, a permis d’identifier des pistes de solutions concrètes. Celles-ci seront coconstruites avec l’ensemble des partenaires sociaux, économiques, techniques et financiers.

Les conclusions issues de ce cadre de concertations, structurées autour d’un agenda de réformes concerté, guideront nos prochaines actions, en particulier l’élaboration de la nouvelle politique d’emploi et la révision de la convention nationale État-Employeurs.

Nous devons construire une passerelle solide entre la formation et le marché de l’emploi. Former pour insérer. Former pour entreprendre. Former pour innover.

Nous veillerons également à moderniser davantage la formation technique et professionnelle, à soutenir les filières d’avenir, et à renforcer l’implication du secteur privé dans la définition des curricula et des opportunités de stage et d’apprentissage.

Mesdames, Messieurs,

Chers travailleurs, chers employeurs,

Je réaffirme ici l’attachement indéfectible du Gouvernement aux valeurs fondamentales du travail : la dignité, la liberté du travail, la liberté syndicale, la liberté d’entreprendre, et le respect des droits et devoirs de chacun.

Ces valeurs fondent notre modèle social. Elles nous commandent de bâtir une société dans laquelle l’effort est reconnu et récompensé, la solidarité est renforcée, et les libertés individuelles sont pleinement garanties.

Dans cette optique, il est fondamental de disposer d’une Administration du Travail forte, dotée de ressources humaines compétentes, motivées et d’une Inspection du Travail renforcée à tous les niveaux, apte à faire face aux défis multiples du monde professionnel contemporain.

J’engage le Gouvernement à finaliser d’une part les projets de Code du Travail et Code de Sécurité sociale et leurs textes d’application, d’autres part les projets de textes renforçant les moyens d’intervention de l’Administration du Travail.

Ces différentes réformes auront le mérite de promouvoir :

– l’attractivité de l’environnement des affaires ;

– les opportunités de création d’emplois massifs et décents ;

– le renforcement de la protection du travailleur ;

– la stabilité du climat social ;

– l’optimisation et la modernisation des procédures de régulation du marché du travail ;

– la justice sociale, l’équité et la non-discrimination au travail ;

– une meilleure gouvernance des Institutions de Prévoyance sociale (IPS) ;

– l’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle, avec l’institution d’un régime simplifié applicable aux très petites entreprises ;

– l’institution d’un régime de sécurité sociale obligatoire au profit des travailleurs indépendants, y compris ceux du monde rural.

Mesdames, Messieurs,

Le chemin emprunté, celui de la vérité et de la transparence, est certes difficile, mais notre volonté de transformer le Sénégal est indéfectible.

À travers la Stratégie nationale de Développement (2025-2029), les réformes structurelles en cours, le renforcement de la gouvernance publique et le soutien aux secteurs porteurs, nous avons foi en notre capacité collective à bâtir un Sénégal debout, souverain, et prospère.

En ce 1er mai, je rends un hommage appuyé à toutes les forces laborieuses de notre pays. Votre engagement, votre résilience et votre courage sont le socle de notre développement. Vous contribuez chaque jour à bâtir la Nation et à faire avancer notre pays sur la voie du progrès.

Bonne fête du Travail à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs !

Je vous remercie.