Le Président Bassirou Diomaye Faye à l’ONU : Un plaidoyer fort pour l’autonomisation des femmes et des filles

Le 22 septembre 2025, lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé un discours marquant à l’occasion de la réunion de haut niveau commémorant le 30e anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes (Beijing+30). Dans son intervention, il a réaffirmé avec force l’engagement du Sénégal en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes et des filles, soulignant que ces enjeux sont essentiels au développement durable de toute société.

Le chef de l’État a également mis en avant la “Vision Sénégal 2050”, un plan stratégique national qui place les femmes et les jeunes au cœur du développement. Il les a décrits comme des “piliers de la stabilité sociale et des moteurs de la prospérité durable”. En conclusion de son discours, il a lancé un appel à l’action collective : “Préparons les générations futures à vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire et plus harmonieux.” Ces mots résonnent comme un engagement ferme, aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment l’ODD 5 relatif à l’égalité des genres.

Cette intervention a rapidement suscité des réactions positives au Sénégal, notamment au sein du parti PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité). El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale et figure clé du mouvement, a exprimé son admiration dans un message publié sur X (anciennement Twitter) le 22 septembre 2025. Dans son post, accompagné d’une photo illustrant l’événement, il déclare : “Je salue avec fierté le discours du Président Bassirou Diomaye Faye à la tribune des Nations Unies, réaffirmant l’engagement du Sénégal pour l’autonomisation des femmes et des filles. Ses propos clairs et courageux rappellent que le développement ne peut se faire sans la pleine participation des femmes et des jeunes. Je félicite le Président pour cette vision qui honore notre pays et ouvre la voie à un avenir plus juste et harmonieux.”