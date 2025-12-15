Le Sénégal présidera la commission de la CEDEAO de 2026 à 2030. En marge de la 68e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), qui s’est tenue à Abuja, au Nigeria, ce week-end, ”le poste de président de la Commission de l’organisation a été attribué au Sénégal. Une première pour le Sénégal et une victoire diplomatique.

Une première historique pour Dakar, perçue comme l’aboutissement d’intenses démarches diplomatiques et comme un signal fort de la confiance accordée au pays. Cette désignation consacre également le leadership régional du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont l’engagement en faveur de l’intégration ouest-africaine a été largement salué.

Ce sommet marathon, marqué par une fermeté affichée face aux crises politiques en Guinée-Bissau et par la condamnation des tentatives de déstabilisation dans la sous-région, a réaffirmé la priorité donnée au retour à l’ordre constitutionnel. Les dirigeants ont exigé la libération des prisonniers politiques bissau-guinéens et l’ouverture d’une transition courte et inclusive, tout en se réservant la possibilité de sanctions ciblées. Dans ce contexte tendu, la validation du Sénégal à la tête de la Commission apparaît comme un pari sur la stabilité, la médiation et la relance du projet communautaire ouest-africaine.