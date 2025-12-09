Présidence: Voici le nom du nouveau Chef d’État-Major Particulier du président Diomaye Faye

Un décret présidentiel daté du 1 décembre 2025, a été signé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, portant nomination de son Chef de l’État-Major Particulier.

À compter du 12 février 2026, le Général de division Cheikhou Mouhamadou Lamine Camara est nommé à cette fonction, en remplacement du vice-amiral d’escadre Oumar Wade, nommé Chef D’état-major Général des Armées.

Avant cette nomination, le Général Camara était précédemment Conseiller Défense du Premier Ministre, Ousmane Sonko.