Les Premières Assises Nationales du Mariage à Dakar : Une Initiative pour Réinventer l’Union Conjugale

Sous l’impulsion de Mame Fama Diouf, fondatrice de l’École du mariage, Dakar se prépare à accueillir un événement inédit : les premières Assises nationales du mariage, prévues les 26 et 27 juillet 2025 au Grand Théâtre. Cette rencontre d’envergure réunira des acteurs sociaux, religieux, coutumiers et juridiques pour une réflexion collective sur les défis contemporains de l’union conjugale au Sénégal.

Mame Fama Diouf, figure bien connue pour son engagement en faveur du dialogue conjugal, a présenté cette initiative lors de l’émission Salam Sénégal comme une extension naturelle de son parcours. Depuis plus de dix ans, elle sensibilise le public sénégalais aux enjeux du mariage à travers son émission Li si biir sëy. Face à la demande croissante de conseils conjugaux, elle a fondé il y a un an l’École du mariage, un espace gratuit de dialogue et de sensibilisation situé au cœur de Dakar. « L’École du mariage est née d’un besoin urgent de préparation, notamment pour les hommes, souvent mis à l’écart de l’éducation conjugale. Le mariage ne devrait pas être une domination à exercer, mais un engagement à comprendre et à assumer », a-t-elle déclaré.

Les Assises nationales du mariage, qui se tiendront sur deux jours, proposeront des panels thématiques pour explorer les principales causes de tensions dans les couples sénégalais : l’infertilité, l’infidélité, les pressions familiales et le manque de dialogue. Ces discussions viseront à identifier des solutions concrètes et à favoriser un échange inclusif entre les différentes parties prenantes.

Le dimanche 27 juillet sera consacré à la restitution des réflexions issues de ces échanges. L’objectif ambitieux est d’élaborer une Charte du mariage, conçue en collaboration avec des figures religieuses, juridiques et coutumières. Cette charte ambitionne de poser les bases d’un cadre renouvelé pour le mariage, respectueux des traditions sénégalaises tout en répondant aux réalités modernes.

Pour Mame Fama Diouf, ces assises sont une opportunité de revenir aux fondamentaux. « Le mariage nous concerne tous. Nous devons réapprendre à vivre ensemble, recréer un langage commun, et réinventer les traditions qui jadis guidaient notre vie conjugale », a-t-elle affirmé. Dans un contexte où les statistiques révèlent qu’un couple sur trois à Dakar se sépare avant la cinquième année de mariage, cette initiative apparaît comme une réponse pertinente aux défis conjugaux actuels.

Les Assises nationales du mariage s’annoncent comme un moment clé pour repenser l’institution du mariage au Sénégal. En réunissant des voix diverses et en s’appuyant sur l’expertise de l’École du mariage, Mame Fama Diouf ouvre la voie à une réflexion collective qui pourrait transformer la manière dont les Sénégalais envisagent l’engagement conjugal. Cet événement, par son ambition et son approche inclusive, promet d’être un jalon important dans la promotion d’unions plus harmonieuses et durables.