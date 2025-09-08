Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé aux Émirats arabes unis pour une visite officielle

Le Premier ministre Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats arabes unis (EAU), du 8 au 12 septembre 2025, informe le Bureau d’information et de communication du gouvernement.

Une mission d’envergure qui s’inscrit dans la continuité de la politique de redressement économique et social du gouvernement, incarnée par le programme « Jubbanti Koom ».

Après la Chine et la Turquie, ce nouveau déplacement témoigne de la volonté du gouvernement sénégalais de renforcer ses relations avec les puissances économiques et diplomatiques au-delà du continent. Le Chef du Gouvernement sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président de la Fédération et Émir d’Abou Dabi.

Les liens entre le Sénégal et les Émirats arabes unis ne datent pas d’hier. Depuis les années 1970, la coopération entre les deux pays s’est progressivement intensifiée, passant de l’aide humanitaire à des partenariats économiques, technologiques et éducatifs structurants.

En décembre 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye avait lui-même effectué une visite officielle aux EAU, posant les bases d’une coopération renforcée dans des domaines clés : énergie, agriculture, infrastructures, technologies et éducation. La visite d’Ousmane Sonko intervient donc dans un contexte favorable et porteur d’opportunités concrètes pour les deux nations.

Fédération composée de sept émirats, les EAU se distinguent dans la région du Golfe par leur stabilité politique, leur pragmatisme diplomatique et leur dynamisme économique. Historiquement dépendants du pétrole, les Émirats ont réussi à diversifier leur économie en développant des secteurs tels que le tourisme, la finance, les technologies de pointe et les énergies renouvelables.

Dubaï et Abou Dabi s’imposent aujourd’hui comme des hubs commerciaux et logistiques majeurs à l’échelle mondiale. Grâce à leur position géographique stratégique entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe, les Émirats jouent un rôle central dans le commerce international.

Sur le plan commercial, les échanges entre le Sénégal et les EAU connaissent une croissance soutenue. Les exportations sénégalaises vers les Émirats sont passées de 34,1 milliards FCFA en 2019 à 54,8 milliards FCFA en 2023, principalement composées d’acide phosphorique et d’or. Les importations, dominées par les hydrocarbures raffinés et les équipements industriels, ont connu une forte hausse, atteignant 373,3 milliards FCFA en 2023.

En matière d’investissements directs, les EAU contribuent à plusieurs projets d’envergure au Sénégal notamment : la gestion du terminal portuaire de Dakar par DP World et la construction du port en eau profonde de Ndayane, le financement de projets énergétiques, notamment des centrales solaires et hydroélectriques, la création du Centre Sheikh Mohammed bin Zayed pour l’innovation à Dakar, les programmes d’inclusion sociale et de formation professionnelle en partenariat avec la DER/FJ et la Fondation Khalifa.