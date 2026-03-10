Le tribunal de grande instance de Thiès a jugé, ce lundi 9 mars, le maçon S. Yade (47 ans) pour le viol et la pédophilie de sa nièce de 13 ans. L’adolescente, installée chez lui à Pout en 2023 pour aider sa tante malade, s’est retrouvée enceinte suite aux agissements de son oncle.

Lors de l’enquête, la jeune fille a dénoncé trois viols commis sous la menace de violences physiques. À la barre, l’accusé a adopté une ligne de défense controversée : tout en reconnaissant les rapports sexuels, il a soutenu qu’ils étaient consentis, prétendant que la mineure aurait accepté ses avances après qu’il l’eut réveillée en pleine nuit.

Le procureur a balayé cet argument, soulignant que le consentement ne saurait exister face à une mineure placée sous l’autorité directe de son agresseur. Estimant que la culpabilité de S. Yade ne fait aucun doute, le ministère public a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle, rapporte seneweb.