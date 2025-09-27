Poursuites contre Macky: Diomaye clôt le débat et livre sa réponse sur…

Le chef de l’État a choisi la prudence tout en rappelant les principes de l’État de droit. « L’ordre public et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée. Je fais toujours la différence entre se faire justice et rendre la justice », a-t-il affirmé.

Il a insisté sur le respect de la présomption d’innocence, d’une défense libre et d’un procès équitable pour chaque citoyen, soulignant que seule la justice, de façon sereine et indépendante, pourra se prononcer sur la base de preuves matérielles.

La réponse du président de la République laisse la porte ouverte aux procédures judiciaires tout en affirmant que rien ne se fera dans la précipitation ni dans la logique de règlement de comptes.