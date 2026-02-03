La Poste : un cadre arrêté pour un détournement de plus de 32 millions FCFA

La brigade territoriale de Dakar-Ville (Thiong) a interpellé, le 29 janvier 2026, P. C. Bodian, chef de la Subdivision de coordination et de suivi aux ressources humaines de La Poste, pour détournement de deniers publics estimé à plus de 32 millions de francs CFA, ainsi que pour faux et usage de faux.

Les faits ont été mis au jour à la suite d’un audit interne de La Poste, déclenché après des réclamations répétées d’un retraité. L’enquête a révélé des irrégularités dans la gestion des chèques AMSA Assurance destinés à compléter les pensions de retraite d’anciens agents. Chargé de remettre ces chèques aux bénéficiaires, P. C. Bodian les aurait soustraits avant de les endosser frauduleusement à la Société générale Sénégal.

Selon l’audit, les agissements se seraient étalés de 2022 à 2025. Le mis en cause a reconnu les faits et sollicité un délai pour rembourser les sommes détournées. Il a été déféré devant la justice, la procédure étant toujours en cours.