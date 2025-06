Port autonome de Dakar : le trafic bondit de 27 % et les exportations doublent au premier trimestre 2025

Le Port Autonome de Dakar (PAD) a réalisé des performances historiques au premier trimestre 2025, confirmant son rôle moteur dans l’économie sénégalaise. Selon les chiffres publiés par la direction générale du PAD, le trafic global de marchandises a atteint 6 782 321 tonnes sur les trois premiers mois de l’année, contre 5 358 682 tonnes à la même période en 2024, soit une hausse de 27 %.

La progression la plus spectaculaire concerne les exportations, qui ont doublé en un an. Les volumes embarqués sont passés de 909 218 tonnes à 1 822 446 tonnes, soit une croissance de 100 %. Cette envolée est largement portée par les vracs liquides destinés à l’international, dont le volume a été multiplié par plus de six (+560 %), traduisant l’impact des nouveaux projets énergétiques et l’optimisation des circuits logistiques.

Les importations enregistrent également une progression notable de 12,7 %, avec 4 804 655 tonnes débarquées contre 4 264 220 tonnes au premier trimestre 2024, signe de la vitalité de l’économie nationale.

Seule note moins positive, le trafic conteneurisé accuse un recul de 8 %, avec 216 521 EVP traités contre 234 553 un an plus tôt. Cette baisse pourrait être liée à une réorganisation des flux commerciaux ou à des facteurs conjoncturels.

Avec la RTS