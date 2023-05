Popenguine 2023 : L’Église prie pour la paix et la stabilité au Sénégal

La célébration de la messe officielle du lundi de Pentecôte a été effectuée dans le nouveau Sanctuaire marial de Popenguine. Dans un contexte politique et social tendu, l’Église catholique a prié pour la stabilité et la paix dans le pays.

« Nous demandons la grâce de la paix pour notre monde, en Ukraine au Soudan, la paix pour notre pays qui traverse une zone de turbulence agitée en ce moment par des vents contraires et des courants politiques opposés ou violents qui nous inquiètent. Demandons-lui avec foi et ferveur de nous obtenir de son fils Jésus cette grâce pour notre pays, nos communautés et pour nos familles », a déclaré Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque diocèse de Tambacounda, qui a présidé la messe solennelle de Pentecôte.

« Que la Vierge de Popenguine, trône de la Sagesse, inspire nos leaders et nos dirigeants de tout bord, à faire preuve de discernement et de sagesse, pour privilégier la paix, la concorde nationale. Préserver le bien commun, sauvegarder l’intérêt général du Sénégal et travailler à son unité et à son vivre-ensemble », a dit le religieux.

Pour ce faire, poursuit l’évêque « entrons dans cette célébration en nous souvenant de notre engagement baptismal, à être toujours des artisans de paix, à être des bâtisseurs d’unité et de communion entre les enfants de même pays et les enfants du même Père Créateur ».

« Pour le Sénégal, Seigneur, j’appelle tous les peuples à la paix ». « Nous te confions notre Sénégal avec ces défis que tu connais mieux que nous-même. Oriente nos cœurs vers la charité, la justice et la vérité pour que notre émergence se réalise dans la paix », a dit un religieux lors de la célébration de la messe de Pentecôte.