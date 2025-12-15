Pool judiciaire financier: Farba Ngom obtient un soutien de taille

Farba Ngom fera face ce lundi au juge du premier cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier (PJS). Il sera entendu au fond dans le dossier qui lui vaut un mandat de dépôt depuis le 27 février dernier. Il s’agit de l’affaire des 125 milliards de francs CFA de transactions supposées douteuses relevées dans un rapport de la CENTIF. Le maire des Agnams est visé, entre autres chefs, pour blanchiment de capitaux. Il conteste jusque-là les accusations.

Pour son audition au fond, Farba Ngom ne sera pas seul. Les Échos informe que ses partisans ont décidé de lui apporter leur soutien : ils ont appelé à une mobilisation massive devant le siège du PJF, à Sacré Cœur 3 Pyrotechnie. «Déjà, rendez-vous a été donné par certains pour se retrouver sur les lieux à 8 heures tapantes», précise le journal.