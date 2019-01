Pont de Farafégny : Le «Senegambia bridge» inauguré ce lundi

La traversée cauchemardesque du fleuve Gambie à Farafénny ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Aprés 30 mois de travaux, le joyau sera réceptionné ce Lundi 21 janvier 2019 par les présidents sénégalais et gambien, Macky Sall et Adama Barrow. Sa réalisation a valu un financement de 50 milliards de FCfa, un don de la Banque africaine de développement (Bad), via son Fonds Africain de Développement, dont une contribution du Sénégal a hauteur de 343 millions et un prêt de 2,5 de francs Cfa différés de paiement de 10 ans, détaille l’observateur.

La Gambie pour sa part devrait contribuer à hauteur de 116 millions de francs Cfa, au taux d’échange de 2011. Initié en 2011 sous le règne de Jammeh, ce pont long de 942 mètres, a vu ses travaux démarrer en 2015. Il sera opérationnel dès son inauguration, pour les véhicules particuliers, le transport en commun et les chargements de cinq tonnes, pour la première phase.