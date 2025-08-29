“Politisation du combat”: Un ex détenu sème le trouble à la conférence de presse de “Justice pour nos Martyrs”

Le point de presse organisé par l’initiative citoyenne Justice pour nos Martyrs, un regroupement de victimes des récentes violences politiques qui réclame justice, s’est terminé en queue de poisson.

En effet, un ex-détenu du nom de Pape Ousmane Seck se réclamant membre de « force spéciale » qui demandait à prendre la parole au nom de ce groupe, a semé le trouble quand sa demande a été rejetée par ses camarades de combat.

Visiblement très remonté contre la présence du député Guy Marius Sagna dans la salle de conférence, Seck a remis en cause la légitimité des organisateurs, les qualifiant de « politiciens déguisés ».

Cette situation a éclipsé l’objectif initial de la rencontre, qui était d’informer l’opinion publique sur les démarches entreprises pour obtenir justice pour les victimes et de préparer la marche nationale prévue ce samedi 30 août.