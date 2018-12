A deux mois de la présidentielle et alors que le Conseil constitutionnel n’a pas encore dit son dernier mot concernant les candidats retenus à l’élection, les choses ont beaucoup évolué dans le landerneau politique sénégalais. Et Pierre Goudiaby Atépa que personne n’avait vu venir sur la scène politique est en train de dérouler un programme qui en déroute plus d’un…

Alors que le candidat sortant exhibe à la moindre occasion les infrastructures réalisées sous son magistère et que l’opposition regroupée autour du Pds semble s’essouffler, le doyen des candidats à la candidature redouble d’imagination. Et séduit de plus en plus de couches variées de la population.

Face à la jeunesse, Pierre Goudiaby Atépa, 71 ans, s’est engagé à être celui qui conduira le Sénégal vers son développement. Et pour cela, il veut industrialiser le Sénégal en se fondant sur les nouvelles ressources découvertes dans le pays. Alors que des milliers de jeunes ont cessé de croire aux politiques -pensant que tous ne font que des promesses jamais tenues-, le bâtisseur qui a fait fortune en réalisant des rêves, à travers le continent, se veut le nouvel porte espoir de la jeunesse désabusée du Sénégal.

Pour cela, Pierre Goudiaby Atépa, qui s’est engagé avec « Sénégal Rek » à conquérir le pouvoir, a promis de mettre fin à l’exode massif des jeunes sénégalais. Contrairement aux derniers présidents qui ont, pratiquement, tous signé des accords de rapatriement pour reconduire de force nos compatriotes, au bercail, sans leur offrir la moindre opportunité d’insertion, Pierre Goudiaby voudrait créer des pools économiques à travers le pays. A Ngaye-Mékhé comme partout au Sénégal, de grandes réalisations seront installées.

« En transformant nos ressources naturelles, nous allons augmenter les ressources du pays. Je vous promets que le produit national brut sera multiplié par 3, en moins de 5 ans. Et c’est possible. C’est à partir de là que nous allons créer des richesses pour que tout le monde trouver un emploi« . Conscient de la misère dans laquelle les jeunes sont plongés depuis l’indépendance, Pierre Goudiaby Atépa a déclaré: « Je vous le prédits, peut-être que je ne serai pas là. Mais, les gens quitteront l’Europe pour venir chercher du travail au Sénégal. »

Conscient de la force de frappe du « régime qui corrompt à tout va« , Pierre Goudiaby Atepa a demandé aux populations de prendre l’argent qu’on leur donne pour parrainer le candidat Macky Sall. « Mais, une fois dans l’urne, vous devez vous souvenir que de votre carte d’électeur dépend l’avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. » A dit Pierre Goudiaby Atépa. Aussi, le candidat de « Sénégal Rek » a dit que les Sénégalais ont le droit et la latitude de choisir entre « un homme qui n’a pas besoin des deniers du Sénégal pour vivre« , le candidat qui a « le meilleur programme« , « le patriote avec lequel le Sénégal va changer de manière révolutionnaire » ou remettre des gens qui ont besoin de leur voix pour s’enrichir. « Après tout, a déclaré Pierre Goudiaby Atépa, c’est cela le charme de la démocratie. »