Polémique parlementaire: La réplique pimentée de Guy Marius Sagna à ses détracteurs

Le député Guy Marius Sagna a publié son bilan des six premiers mois de la 15e législature, une démarche qualifiée de populiste et d’individualiste par certains. Interrogé à ce sujet lors d’un entretien avec Seneweb, l’élu n’a pas mâché ses mots. « J’ai toujours pris l’habitude de partager un bilan personnel tous les trois mois sur ma page Facebook. Cette fois, j’ai attendu six mois. Rien d’exceptionnel », a-t-il déclaré.