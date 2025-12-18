Polémique autour des serviettes: Un autre combat s’engage contre Softcare

En plus de subir la décision de l’Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique, qui a ordonné le retrait du marché de ses couches et serviettes hygiéniques après avoir constaté que celles-ci ont été conçues avec des matières premières périmées, Softcare doit affronter un autre front. La Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation (FNBM) menace de saisir la justice pour obtenir réparation du préjudice subi avec le retrait des produits incriminés.

«Nous subissons une injustice», dénonce le porte-parole des boutiquiers, El Hadji Boubacar Bâ, repris par L’Observateur en marge d’une manifestation de la Fédération, organisée dans la banlieue de Dakar pour dénoncer la situation dont ils sont les grands perdants au plan financier.

La voix de la FNBM développe : «Nous ne sommes ni des médecins et encore moins des agents sanitaires. Nous sommes juste des commerçants. Nous ne pouvons savoir qu’il y avait des défauts de fabrication dans les couches et serviettes hygiéniques achetées auprès de la société Softcare.»

El Hadji Boubacar Bâ invite l’État à «accompagner» les boutiquiers afin de leur permettre d’obtenir réparation du préjudice causé par le retrait des produits Softcare. «Nous avons nos factures ; nous pouvons les mettre à disposition. Si cela ne se fait pas, nous serons obligés de saisir nos avocats pour traîner Softcare devant la justice.»